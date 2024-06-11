"Консенсуса не будет": Риттер оценил предстоящий саммит по Украине
Экс-разведчик США Риттер: Саммит по Украине провалился, так и не начавшись
"Мирному саммиту" по Украине спрогнозировали провал. Обложка © ТАСС / Александр Река
Запланированный в Швейцарии "мирный саммит" по Украине обречён на провал, хотя мероприятие пока ещё даже не началось. Об этом сказал RT экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер.
"Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. А Соединённые Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата", — пояснил он.
Риттер уверен, что Вашингтон дал разрешение Киеву наносить удары по российской территории, преследуя одну цель — сформировать необходимые "политические реалии". Это, в свою очередь, должно заставить Москву принять любые условия Запада для завершения боевых действий, добавил бывший разведчик.
Напомним, "мирный саммит" по украинскому конфликту пройдёт в Швейцарии с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие не приглашена, поэтому целый ряд стран назвали его бессмысленным и отказались принимать участие. Например, так поступили Китай, Мексика, Аргентина, Никарагуа, ЮАР и другие. В Японии заявили, что цели саммита не будут достигнуты, так как соберётся лишь "группа поддержки" Киева. Ожидается, что участие в мероприятии примут только 90 государств.