"Консенсуса не будет": Риттер оценил предстоящий саммит по Украине Экс-разведчик США Риттер: Саммит по Украине провалился, так и не начавшись 11 июня, 11:32 "Мирному саммиту" по Украине спрогнозировали провал. Обложка © ТАСС / Александр Река

Запланированный в Швейцарии "мирный саммит" по Украине обречён на провал, хотя мероприятие пока ещё даже не началось. Об этом сказал RT экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер.

"Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. А Соединённые Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата", — пояснил он.

Риттер уверен, что Вашингтон дал разрешение Киеву наносить удары по российской территории, преследуя одну цель — сформировать необходимые "политические реалии". Это, в свою очередь, должно заставить Москву принять любые условия Запада для завершения боевых действий, добавил бывший разведчик.

Авторы Татьяна Миссуми