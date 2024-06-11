Западу дали понять, чем обернутся попытки атаковать РФ размещёнными в ЕС F-16
Журналист Шарковский назвал самоубийством размещение F-16 за пределами Украины
Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Запад идёт на самоубийство, размещая на своей территории истребители F-16, которые устраивают атаки на Россию. Об этом рассказал военный журналист Александр Шарковский в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Самолёты с восточных аэродромов стран НАТО, которые взлетают в восточном направлении и над Украиной делают пуски в сторону территории России, — это самоубийство", — объяснил он.
Эксперт отметил, что из-за подобной глупости Запада российские войска, по сути, получают право бить по местам дислокации самолётов. В частности, речь идёт об аэродромах Польши, Румынии, Чехии. Тем самым, по словам журналиста, западные страны "провоцируют расширение зоны военного конфликта", что обернётся масштабными последствиями.
Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что Украина намерена держать американские истребители F-16 не на своей территории, чтобы они не стали мишенями для российских военных. Наша страна предупредила, что они будут уничтожаться ВС РФ с особой тщательностью. А за первый сбитый самолёт уже объявлена награда — 15 миллионов рублей.