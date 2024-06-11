Западу дали понять, чем обернутся попытки атаковать РФ размещёнными в ЕС F-16 Журналист Шарковский назвал самоубийством размещение F-16 за пределами Украины 11 июня, 19:06 Украина будет размещать F-16 в других странах. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Запад идёт на самоубийство, размещая на своей территории истребители F-16, которые устраивают атаки на Россию. Об этом рассказал военный журналист Александр Шарковский в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Самолёты с восточных аэродромов стран НАТО, которые взлетают в восточном направлении и над Украиной делают пуски в сторону территории России, — это самоубийство", — объяснил он.

Эксперт отметил, что из-за подобной глупости Запада российские войска, по сути, получают право бить по местам дислокации самолётов. В частности, речь идёт об аэродромах Польши, Румынии, Чехии. Тем самым, по словам журналиста, западные страны "провоцируют расширение зоны военного конфликта", что обернётся масштабными последствиями.

Авторы Татьяна Миссуми