Истребители Су-35С провели плановое патрулирование неба Курской области
Истребители Су-35С ВКС РФ совершили плановое патрулирование неба Курской области, отработав прикрытие авиации, наносящей удары по объектам ВСУ. Видео публикует Министерство обороны России в официальном телеграм-канале.
Су-35с выполнил плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по украинским военным аэродромам. В МО отметили, что все цели были успешно поражены.
Telegram / Минобороны России