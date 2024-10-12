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12 октября, 14:29

Истребители Су-35С провели плановое патрулирование неба Курской области

Истребители Су-35С ВКС РФ совершили плановое патрулирование неба Курской области, отработав прикрытие авиации, наносящей удары по объектам ВСУ. Видео публикует Министерство обороны России в официальном телеграм-канале.

Су-35с выполнил плановое патрулирование в приграничных районах Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации», — говорится в сообщении.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по украинским военным аэродромам. В МО отметили, что все цели были успешно поражены.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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