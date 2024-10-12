Истребители Су-35С провели плановое патрулирование неба Курской области

«В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ атаковали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по украинским военным аэродромам. В МО отметили, что все цели были успешно поражены.