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12 октября, 10:23

Минобороны: Средства ПВО сбили 125 беспилотников и 11 снарядов HIMARS за сутки

За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 125 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Всего же с начала СВО уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 33 544 БПЛА, 582 ЗРК, 18 611 танков и других боевых бронированных машин, 1 470 боевых машин РСЗО, 16 048 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ранее сообщалось, что ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие украинский ВПК. Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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