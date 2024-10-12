Минобороны: Средства ПВО сбили 125 беспилотников и 11 снарядов HIMARS за сутки

За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 125 беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 125 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Всего же с начала СВО уничтожены 646 самолётов, 283 вертолёта, 33 544 БПЛА, 582 ЗРК, 18 611 танков и других боевых бронированных машин, 1 470 боевых машин РСЗО, 16 048 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 197 единиц специальной военной автомобильной техники.