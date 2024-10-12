ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие украинский ВПК

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 38 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим и военно-промышленным объектам Украины. Кроме того, наши бойцы поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наёмников.