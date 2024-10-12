ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие украинский ВПК
Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам ВПК Украины
За прошедшие сутки российские войска поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 38 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим и военно-промышленным объектам Украины. Кроме того, наши бойцы поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наёмников.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ