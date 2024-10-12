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12 октября, 09:28

ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивающие украинский ВПК

Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам ВПК Украины

За прошедшие сутки российские войска поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли 38 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по энергетическим и военно-промышленным объектам Украины. Кроме того, наши бойцы поразили цеха сборки дронов, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ, нацформирований и иностранных наёмников.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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