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27 октября, 13:05

Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае

Самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае, пишет SHOT. Минимум один человек пострадал.

По данным телеграм-канала, ЧП произошло недалеко от станицы Суворовская. На борту было пять человек. Они выжили. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Пилота, врача и двух фельшеров упавшего Ми-2 посмертно представят к госнаградам
Пилота, врача и двух фельшеров упавшего Ми-2 посмертно представят к госнаградам

А накануне в Кировской области произошло крушение вертолёта санавиации Ми-2, на борту которого было четыре человека: один пилот, врач и два фельдшера. Все они погибли. В момент падения в вертолёте не было пациентов. МЧС показало кадры с места трагедии. Известно, что Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет, в последние годы он служил в качестве санитарного вертолёта авиакомпании «Вяткаавиа».

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ТАСС / Александр Щерба

Николь Вербер
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