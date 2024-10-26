Найден четвёртый погибший во время крушения Ми-2 в Кировской области
Обломки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России
В Кировской области обнаружено тело четвёртого члена экипажа медицинского вертолёта Ми-2, который совершил жёсткую посадку. Об этом сообщили в МЧС России. Таким образом, весь экипаж погиб во время крушения.
«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвёртого погибшего», — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, в Кировской области произошло крушение вертолёта санавиации Ми-2, на борту которого было четыре члена экипажа. Изначально сообщалось о гибели троих из них. В момент падения в вертолёте не было пациентов. МЧС показало кадры с места трагедии.