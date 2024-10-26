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26 октября, 16:56

Найден четвёртый погибший во время крушения Ми-2 в Кировской области

Обломки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России

Обломки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России

В Кировской области обнаружено тело четвёртого члена экипажа медицинского вертолёта Ми-2, который совершил жёсткую посадку. Об этом сообщили в МЧС России. Таким образом, весь экипаж погиб во время крушения.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвёртого погибшего», говорится в заявлении ведомства.

Под Нижним Новгородом вертолёт совершил жёсткую посадку, есть пострадавшие
Под Нижним Новгородом вертолёт совершил жёсткую посадку, есть пострадавшие

Напомним, в Кировской области произошло крушение вертолёта санавиации Ми-2, на борту которого было четыре члена экипажа. Изначально сообщалось о гибели троих из них. В момент падения в вертолёте не было пациентов. МЧС показало кадры с места трагедии.

Татьяна Миссуми
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