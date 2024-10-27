Пилота, врача и двух фельшеров упавшего Ми-2 посмертно представят к госнаградам

Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что всех погибших во время крушения вертолёта санавиации представят к государственным наградам. Трагедия унесла жизни четырёх человек: пилота Валентина Комлева, врача Александра Гыска, фельдшеров Сергея Широких и Татьяны Глызиной. Они возвращались с вызова из посёлка Даровское.

«Пилот и медики выполняли свой долг ради спасения жизни жительницы Вятской земли. Санавиация зачастую работает, невзирая на погодные условия и время. Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую», — написал Соколов в телеграм-канале.