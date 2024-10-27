Пилота, врача и двух фельшеров упавшего Ми-2 посмертно представят к госнаградам
Кировский губернатор Соколов представит к госнаградам погибших при падении Ми-2
Место крушения Ми-2 в Кировской области. Фото © Тelegram / МЧС России
Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что всех погибших во время крушения вертолёта санавиации представят к государственным наградам. Трагедия унесла жизни четырёх человек: пилота Валентина Комлева, врача Александра Гыска, фельдшеров Сергея Широких и Татьяны Глызиной. Они возвращались с вызова из посёлка Даровское.
«Пилот и медики выполняли свой долг ради спасения жизни жительницы Вятской земли. Санавиация зачастую работает, невзирая на погодные условия и время. Кировская область окажет всю необходимую поддержку семьям погибших в это скорбное время, в том числе финансовую», — написал Соколов в телеграм-канале.
Помимо госнаград, власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей и взять на себя расходы по организации похорон. Губернатор подчеркнул, что следствие будет выяснять причины крушения. К делу подключены эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.
Напомним, 26 октября в Кировской области произошло крушение вертолёта санавиации Ми-2, на борту которого было четыре человека: один пилот, врач и два фельдшера. Все они погибли. В момент падения в вертолёте не было пациентов. МЧС показало кадры с места трагедии. Известно, что Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет, в последние годы он служил в качестве санитарного вертолёта авиакомпании «Вяткаавиа».