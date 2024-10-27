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27 октября, 04:35

Разбившимся в Кировской области вертолётом Ми-2 управлял опытный лётчик

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России

Останки упавшего в Кировской области Ми-2. Обложка © Telegram / МЧС России

Первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в телеграм-канале обнародовал имена погибших в результате крушения вертолета санавиации Ми-2. На борту находились пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска и два фельдшера — Татьяна Глызина и Сергей Широких.

Курдюмов отметил, что вертолётом управлял опытный лётчик, который сыграл ключевую роль в восстановлении службы санитарной авиации. Он также охарактеризовал смерть пилота как невосполнимую потерю для региона.

Упавший в Кировской области Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет
Упавший в Кировской области Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет

Напомним, 26 октября в Кировской области произошло крушение вертолёта санавиации Ми-2, на борту которого было четыре члена экипажа. Изначально сообщалось о гибели троих из них. В момент падения в вертолёте не было пациентов. МЧС показало кадры с места трагедии.

Артём Гапоненко
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