Разбившимся в Кировской области вертолётом Ми-2 управлял опытный лётчик

Первый зампредседателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в телеграм-канале обнародовал имена погибших в результате крушения вертолета санавиации Ми-2. На борту находились пилот Валентин Комлев, врач Александр Гыска и два фельдшера — Татьяна Глызина и Сергей Широких.