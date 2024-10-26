Упавший в Кировской области Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет

Вертолёт санавиации Ми-2, потерпевший крушение в Кировской области, эксплуатировался почти 38 лет. Об этом говорится в реестре российских гражданских воздушных судов.

Как узнал из документа ТАСС, упавший Ми-2 был произведён в Польше. Изначально он летал в составе ВВС СССР, после чего поступил в распоряжение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. В последние годы служил в качестве санитарного вертолёта авиакомпании «Вяткаавиа».