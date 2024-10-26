Упавший в Кировской области Ми-2 эксплуатировался почти 38 лет
Вертолёт санавиации Ми-2, потерпевший крушение в Кировской области, эксплуатировался почти 38 лет. Об этом говорится в реестре российских гражданских воздушных судов.
Как узнал из документа ТАСС, упавший Ми-2 был произведён в Польше. Изначально он летал в составе ВВС СССР, после чего поступил в распоряжение Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. В последние годы служил в качестве санитарного вертолёта авиакомпании «Вяткаавиа».
Напомним, вертолёт санитарной авиации Ми-2 с четырьмя людьми на борту разбился сегодня в Кировской области. Сперва сообщали, что погибли трое летевших на транспортном средстве. Губернатор региона уточнил, что на борту не было пациентов. Позже МЧС показало снимки места крушения. После этого было найдено тело четвёртого погибшего.
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