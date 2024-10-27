Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 на Ставрополье возросло до четырёх
Самолёт совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / МЧС России
Число пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Ставропольском крае увеличилось до четырёх. На месте работают сотрудники МЧС России, сообщили в министерстве.
На месте происшествия в Ставропольском крае работают сотрудники МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России
«На борту находилось 9 человек, среди которых 8-летний ребёнок. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы. Погибших нет», — говорится в сообщении МЧС.
В результате жёсткой посадки самолёта пострадало 4 человека, погибших нет. Видео © Telegram / МЧС России
Сейчас на месте происшествия находятся 11 специалистов и 5 единиц техники.
Напомним, о жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ставропольском крае стало известно сегодня. Предварительной причиной крушения воздушного судна является потеря мощности. На месте работают специалисты. Всем людям оказывают помощь.