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27 октября, 14:41

Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 на Ставрополье возросло до четырёх

Самолёт совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / МЧС России

Самолёт совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае. Обложка © Telegram / МЧС России

Число пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Ставропольском крае увеличилось до четырёх. На месте работают сотрудники МЧС России, сообщили в министерстве.

На месте происшествия в Ставропольском крае работают сотрудники МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России

«На борту находилось 9 человек, среди которых 8-летний ребёнок. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы. Погибших нет», — говорится в сообщении МЧС.

В результате жёсткой посадки самолёта пострадало 4 человека, погибших нет. Видео © Telegram / МЧС России

В результате жёсткой посадки самолёта пострадало 4 человека, погибших нет. Видео © Telegram / МЧС России

Сейчас на месте происшествия находятся 11 специалистов и 5 единиц техники.

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Напомним, о жёсткой посадке самолёта Ан-2 в Ставропольском крае стало известно сегодня. Предварительной причиной крушения воздушного судна является потеря мощности. На месте работают специалисты. Всем людям оказывают помощь.

Наталья Афонина
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