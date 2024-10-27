Число пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 на Ставрополье возросло до четырёх

Число пострадавших в результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Ставропольском крае увеличилось до четырёх. На месте работают сотрудники МЧС России, сообщили в министерстве.

На месте происшествия в Ставропольском крае работают сотрудники МЧС России. Видео © Telegram / МЧС России

«На борту находилось 9 человек, среди которых 8-летний ребёнок. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы. Погибших нет», — говорится в сообщении МЧС.

В результате жёсткой посадки самолёта пострадало 4 человека, погибших нет. Видео © Telegram / МЧС России