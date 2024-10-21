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21 октября, 16:58

Посольство: В Судане сбит грузовой самолёт, в котором находились россияне

Посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого, предположительно, находились граждане нашей страны. Об этом говорится в официальном телеграм-канале представительства.

«Представители СБР сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что находятся на связи с суданскими властями предпринимают всё необходимое, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. При этом ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

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Ранее Life.ru сообщал, что Министерство иностранных дел ОАЭ обвинило вооружённые силы Судана в авиаударе по резиденции главы дипломатической миссии Эмиратов в Хартуме. В Эмиратах выразили готовность направить ноты протеста в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН, расценивая инцидент как нарушение норм международного права по защите дипломатических представительств.

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Shutterstock / FOTODOM / Aerial-motion

Николь Вербер
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