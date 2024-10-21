Посольство: В Судане сбит грузовой самолёт, в котором находились россияне

Посольство России в Судане сообщило о крушении воздушного судна, на борту которого, предположительно, находились граждане нашей страны. Об этом говорится в официальном телеграм-канале представительства.

«Представители СБР сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что находятся на связи с суданскими властями предпринимают всё необходимое, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. При этом ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.