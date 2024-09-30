ОАЭ обвинили Судан в авиаударе по резиденции их посла в Хартуме

Министерство иностранных дел ОАЭ обвинило суданские вооружённые силы в авиаударе по резиденции главы дипломатической миссии Эмиратов в Хартуме. Об этом сообщило эмиратское агентство новостей WAM.

«Государство Объединённые Арабские Эмираты решительно осудило жестокую атаку на резиденцию главы миссии ОАЭ в Хартуме при участии самолёта суданских вооружённых сил, что привело к серьёзному повреждению здания, требует от вооружённых сил Судана понести полную ответственность за этот трусливый поступок», — говорится в заявлении ведомства.