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30 сентября, 03:41

ОАЭ обвинили Судан в авиаударе по резиденции их посла в Хартуме

Министерство иностранных дел ОАЭ обвинило суданские вооружённые силы в авиаударе по резиденции главы дипломатической миссии Эмиратов в Хартуме. Об этом сообщило эмиратское агентство новостей WAM.

«Государство Объединённые Арабские Эмираты решительно осудило жестокую атаку на резиденцию главы миссии ОАЭ в Хартуме при участии самолёта суданских вооружённых сил, что привело к серьёзному повреждению здания, требует от вооружённых сил Судана понести полную ответственность за этот трусливый поступок», — говорится в заявлении ведомства.

ОАЭ намерены направить ноты протеста в Лигу арабских государств, Африканский союз и ООН, расценивая инцидент как нарушение норм международного права по защите дипломатических представительств.

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Ранее ОАЭ поспособствовали при обмене российских и украинских пленных по схеме 103 на 103. Обмен стал восьмым с начала 2024 года, общее количество освобождённых пленных составило 1994.

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Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia

Анатолий Цейко
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