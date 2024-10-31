Аэропорт Самары временно не принимает и не отправляет авиарейсы
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Самары Курумоч. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара», — говорится в сообщении.
А ранее сегодня временные ограничения на приём и отправку самолётов вводили в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА. Об этом объявили в пресс-службе воздушной гавани сразу после предупреждения губернатора Романа Бусаргина о том, что от Минобороны РФ поступила информация о риске воздушной атаки. К настоящему моменту аэропорт работу возобновил.