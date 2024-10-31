В аэропорту Саратова массово задерживают рейсы из-за угрозы воздушной атаки

Временные ограничения на приём и отправку самолётов введены в международном аэропорту Гагарин в Саратове в связи с угрозой налёта украинских БПЛА. Об этом объявили в пресс-службе воздушной гавани сразу после предупреждения губернатора Романа Бусаргина о том, что от Минобороны РФ поступила информация о риске воздушной атаки.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов», — объяснили журналистам в пресс-службе авиагавани.

Согласно онлайн-табло, задержаны два вылета в Москву. Самолёт авиакомпании «Победа» должен был отправиться в столицу в 11:25, но вылет перенесён в 12:10. Рейс авиакомпании «Россия» был намечен на 11:05, но время подправлено на 12:20. Задерживается и самолёт авиакомпании «Россия» из Москвы в Саратов. Он должен был прилететь в 10:15, но время прибытия изменилось на 11:15.