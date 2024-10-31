Порт Бердянска подвергся атаке ВСУ

Сегодня утром ВСУ предприняли попытку атаковать порт в Бердянске Запорожской области. По предварительной информации, украинские боевики использовали дроны-камикадзе, сообщает официальный телеграм-канал администрации города.

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО. Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе», — уточнили в мэрии.