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31 октября, 05:22

Порт Бердянска подвергся атаке ВСУ

Мэрия Бердянска сообщила об атаке дронов-камикадзе ВСУ на порт

Сегодня утром ВСУ предприняли попытку атаковать порт в Бердянске Запорожской области. По предварительной информации, украинские боевики использовали дроны-камикадзе, сообщает официальный телеграм-канал администрации города.

«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО. Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе», — уточнили в мэрии.

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Ранее украинские операторы дронов атаковали пассажирский автобус в Горловке, применив для удара тактику «тихой атаки». В результате атаки беспилотника в автобусе погиб один пассажир, ещё двое — ранены.

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wikipedia.org / Foreman 1982

Владимир Озеров
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