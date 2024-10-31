Порт Бердянска подвергся атаке ВСУ
Мэрия Бердянска сообщила об атаке дронов-камикадзе ВСУ на порт
Сегодня утром ВСУ предприняли попытку атаковать порт в Бердянске Запорожской области. По предварительной информации, украинские боевики использовали дроны-камикадзе, сообщает официальный телеграм-канал администрации города.
«Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО. Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе», — уточнили в мэрии.
Ранее украинские операторы дронов атаковали пассажирский автобус в Горловке, применив для удара тактику «тихой атаки». В результате атаки беспилотника в автобусе погиб один пассажир, ещё двое — ранены.