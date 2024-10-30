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30 октября, 01:59

Операторы БПЛА ВСУ атаковали автобус в Горловке, применив особую тактику

Приходько: ВСУ применили тактику «тихой атаки» при ударе по автобусу в Горловке

Украинские военные использовали тактику «тихой атаки» для удара дроном-камикадзе по пассажирскому автобусу в Горловке, расположенной на территории ДНР. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько, его слова приводят РИА «Новости».

«Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику «тихой атаки». РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они просто подняли сверху (БПЛА — прим. Life.ru), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых», — сообщил Приходько.

По словам мэра, Горловка ежедневно подвергается массированным атакам беспилотников. В сутки город атакуется от 20 до 40 раз, и эта статистика остается стабильной.

«К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении», — добавил он.

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Общественный транспорт Горловки регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 5 октября водитель и пять пассажиров автобуса были ранены при атаке украинского беспилотника. В июля вследствие атаки по городу погибла вагоновожатая трамвая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Анатолий Цейко
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