Операторы БПЛА ВСУ атаковали автобус в Горловке, применив особую тактику

Украинские военные использовали тактику «тихой атаки» для удара дроном-камикадзе по пассажирскому автобусу в Горловке, расположенной на территории ДНР. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько, его слова приводят РИА «Новости».

«Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику «тихой атаки». РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они просто подняли сверху (БПЛА — прим. Life.ru), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Всё. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых», — сообщил Приходько.

По словам мэра, Горловка ежедневно подвергается массированным атакам беспилотников. В сутки город атакуется от 20 до 40 раз, и эта статистика остается стабильной.

«К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении», — добавил он.