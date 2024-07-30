В Горловке умерла вагоновожатая трамвая, раненная при атаке дрона-камикадзе ВСУ

В Горловке Донецкой Народной Республики скончалась вагоновожатая трамвая, раненная при вчерашней атаке дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"Погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале.