В Горловке умерла вагоновожатая трамвая, раненная при атаке дрона-камикадзе ВСУ
В Горловке Донецкой Народной Республики скончалась вагоновожатая трамвая, раненная при вчерашней атаке дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.
"Погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, утром 29 июля дрон-камикадзе ВСУ атаковал трамвай в центре Горловки. В тот момент жители ехали на работу. Пострадала вагоновожатая.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Aksenov Petr