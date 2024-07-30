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30 июля, 05:36

В Горловке умерла вагоновожатая трамвая, раненная при атаке дрона-камикадзе ВСУ

В Горловке Донецкой Народной Республики скончалась вагоновожатая трамвая, раненная при вчерашней атаке дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"Погиб вагоновожатый трамвая в центре Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, утром 29 июля дрон-камикадзе ВСУ атаковал трамвай в центре Горловки. В тот момент жители ехали на работу. Пострадала вагоновожатая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aksenov Petr

Матвей Константинов
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