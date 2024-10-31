«Второй том»: Пленный боец ВСУ рассказал о «мёртвых душах» в украинской армии

Военнослужащий украинской армии и бывший офицер полиции Роберт Погорелов, попавший в плен, рассказал о коррупции и «мёртвых душах» в 58-й бригаде ВСУ. Его слова приводят РИА «Новости».

Как рассказал Погорелов, служивший в специализированном батальоне, который полностью состоит из мобилизованных заключённых, в подразделении широко распространены махинации с личным составом.

«Батальон из 120 человек, рота — восемь человек, она искусственно надута, то есть, насколько я понимаю, списывалось оружие, зарабатывались деньги, много без вести пропавших, там есть тоже манипуляции с документацией, об этом мало кто говорит, но это имеет место быть», — заявил Погорелов.

Он добавил, что офицеры, находящиеся «в теме», получают доход с выплат, числящихся за погибших или пропавших без вести. Кроме того, Погорелов утверждает, что в 58-й бригаде списываются и продаются техника и оружие.

«Скажем так, мёртвые души, реально — второй том мёртвых душ», — подытожил он.