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30 октября, 21:53

«Нет смысла продолжать»: Военный США дал совет ВСУ после потери Селидово

Подполковник ВС США заявил о бессмысленности продолжения боёв на Донбассе

Бойцы ВС РФ водружают российский флаг в освобождённом Селидово. Обложка © Telegram / Репортёр Руденко V

Бойцы ВС РФ водружают российский флаг в освобождённом Селидово. Обложка © Telegram / Репортёр Руденко V

После утраты Селидово и других территорий на Донбассе продолжение боевых действий становится бессмысленным для украинских войск, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил на YouTube-канале Deep Dive.

«Селидово пало. <…> С этим чрезвычайным количеством потерь, которые несёт украинская сторона как в личном составе, так и касательно территорий, конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали всё возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — отметил Дэвис.

Эксперт подчеркнул, что российские войска последовательно захватывают один населённый пункт за другим, и у Украины не осталось достаточных ресурсов, живой силы и боеприпасов, чтобы изменить ход событий.

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Напомним, о полном освобождении Селидово Минобороны РФ сообщило 29 октября. Позже появились кадры водружения российского флага в освобождённом городе. Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским соединениям и частям, которые отличились при операции освобождения.

Анатолий Цейко
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