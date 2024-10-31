«Нет смысла продолжать»: Военный США дал совет ВСУ после потери Селидово

После утраты Селидово и других территорий на Донбассе продолжение боевых действий становится бессмысленным для украинских войск, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил на YouTube-канале Deep Dive.

«Селидово пало. <…> С этим чрезвычайным количеством потерь, которые несёт украинская сторона как в личном составе, так и касательно территорий, конец очевиден. Любой рациональный человек скажет, что мы сделали всё возможное, пора признать реальность и просто довести дело до милосердного конца на лучших условиях, которые мы можем получить, потому что нет никакого смысла продолжать дальше», — отметил Дэвис.