Белоусов поздравил военных, освободивших Селидово

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским соединениям и частям, которые отличились при освобождении города Селидово в ДНР. Так, глава оборонного ведомства отметил 30-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийского ордена Суворова бригаду, а также 433-й мотострелковый Краснознаменный полк имени Донского казачества, сообщает пресс-служба МО РФ.

«Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность РФ», — указано в пресс-релизе.

Селидово в ДНР расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка. Город имеет важное стратегическое значение для ВС РФ и для всей спецоперации по защите Донбасса. Известно, что противник оборудовал здесь один из крупнейших укрепрайонов для обороны Красноармейска (украинское название — Покровск). Через Селидово также шло снабжение ряда группировок ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.