Минобороны объявило о полном освобождении города Селидово в ДНР

Селидово в ДНР расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка. Город имеет важное стратегическое значение для ВС России и для всей спецоперации по защите Донбасса. Известно, что противник оборудовал здесь один из крупнейших укрепрайонов для обороны Красноармейска (украинское название Покровск). В 2022 году в городе проживало около 20 тысяч человек, а в агломерации — порядка 50 тысяч. Населённый пункт расположен на реке Солёной (приток Волчьей, бассейн Днепра)