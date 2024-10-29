Минобороны объявило о полном освобождении города Селидово в ДНР
Российские войска освободили город Селидово в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобождён город Селидово», — говорится в сообщении ведомства.
Селидово в ДНР расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка. Город имеет важное стратегическое значение для ВС России и для всей спецоперации по защите Донбасса. Известно, что противник оборудовал здесь один из крупнейших укрепрайонов для обороны Красноармейска (украинское название Покровск). В 2022 году в городе проживало около 20 тысяч человек, а в агломерации — порядка 50 тысяч. Населённый пункт расположен на реке Солёной (приток Волчьей, бассейн Днепра)
Ранее сообщалось, что наши парни освободили три населённых пункта в ДНР. Речь идёт о городе Горняк, сёлах Доброволье и Катериновка.
ТАСС / Александр Река