ВС РФ освободили Доброволье, Горняк и Катериновку в ДНР

ВС РФ освободили 3 населённых пункта в ДНР. Наши парни из подразделения группировки войск «Центр» выгнали ВСУ города Горняк. Солдаты «Востока» улучшили положение по переднему краю и заняли Доброволье. Об этом сообщили в Минобороны России.