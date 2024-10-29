ВС РФ освободили Доброволье, Горняк и Катериновку в ДНР
ВС РФ освободили 3 населённых пункта в ДНР. Наши парни из подразделения группировки войск «Центр» выгнали ВСУ города Горняк. Солдаты «Востока» улучшили положение по переднему краю и заняли Доброволье. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска освободили населённый пункт Цукурино в ДНР. Кроме того, наши парни взяли под контроль населённый пункт Измайловка.
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