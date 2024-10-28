Резервов нет: В Донецке рассказали, когда украинскую армию окончательно вышвырнут из ДНР

Череда тяжёлых поражений украинских войск на Южно-Донецком направлении даёт возможность на полное освобождение ДНР в ближайшие месяцы. Такое мнение в эфире «Соловьев Live» высказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Я знаю одно: Донецкая Народная Республика будет освобождена, и уже идут, мне кажется, считанные месяцы до этого события. Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», — сказал он.