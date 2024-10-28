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28 октября, 06:49

Резервов нет: В Донецке рассказали, когда украинскую армию окончательно вышвырнут из ДНР

Кимаковский: ДНР будет освобождена в ближайшие несколько месяцев

Череда тяжёлых поражений украинских войск на Южно-Донецком направлении даёт возможность на полное освобождение ДНР в ближайшие месяцы. Такое мнение в эфире «Соловьев Live» высказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Я знаю одно: Донецкая Народная Республика будет освобождена, и уже идут, мне кажется, считанные месяцы до этого события. Это я знаю точно, и я это вижу, чувствую по линии фронта», — сказал он.

Кимаковский добавил, что сейчас вся страна претерпевает изменения, что в ближайшем будущем окажет влияние и на фронт. С его слов, потеряв Угледар, ВСУ добавили проблем обороне, выстроенной к югу от Красноармейска (на Украине — Покровск). Там украинские солдаты обороняются очагово, однако у них огромные проблемы с резервом.

Армия России поймала в капкан группировку ВСУ под Донецком
Армия России поймала в капкан группировку ВСУ под Донецком

За вчерашний день российская армия освободила в ДНР два населённых пункта. Днём ВС РФ вышвырнули ВСУ из Измайловки, а к вечеру украинские солдаты покинули и село Богоявленка, на штурм которого ушло два дня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
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