Армия России поймала в капкан группировку ВСУ под Донецком

Армия Украины оказалась в полуокружении в посёлке Кураховка под Донецком на Красноармейском направлении. На данный момент противник находится не в лучшем положении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Сейчас для группировки противника в Кураховке не лучшая ситуация, вокруг посёлка сформировалось полукольцо», — сказал собеседник агентства.