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27 октября, 08:21

Армия России поймала в капкан группировку ВСУ под Донецком

Группировка ВСУ оказалась в полукольце в посёлке Кураховка в ДНР

Армия Украины оказалась в полуокружении в посёлке Кураховка под Донецком на Красноармейском направлении. На данный момент противник находится не в лучшем положении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Сейчас для группировки противника в Кураховке не лучшая ситуация, вокруг посёлка сформировалось полукольцо», — сказал собеседник агентства.

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Ранее стало известно, что наши парни смогли взять под свой контроль населённый пункт Александрополь в ДНР. Бойцы ВС РФ водрузили флаг России в центре посёлка. Противника с территории смогла выгнать 110-я бригада, входящая в состав группировки действующей на Кураховском направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
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