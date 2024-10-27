Армия России поймала в капкан группировку ВСУ под Донецком
Группировка ВСУ оказалась в полукольце в посёлке Кураховка в ДНР
Армия Украины оказалась в полуокружении в посёлке Кураховка под Донецком на Красноармейском направлении. На данный момент противник находится не в лучшем положении. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Сейчас для группировки противника в Кураховке не лучшая ситуация, вокруг посёлка сформировалось полукольцо», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что наши парни смогли взять под свой контроль населённый пункт Александрополь в ДНР. Бойцы ВС РФ водрузили флаг России в центре посёлка. Противника с территории смогла выгнать 110-я бригада, входящая в состав группировки действующей на Кураховском направлении.
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