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26 октября, 09:34

Наши герои водрузили флаг России над освобождённым Александрополем и готовят котёл для ВСУ

Российские войска освободили от ВСУ село Александрополь в ДНР

Российские силы в ходе проведения спецоперации на Украине взяли под контроль населённый пункт Александрополь в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

Флаг России в Александрополе. Видео © Телеграм / Народная милиция ДНР

Отличилась 110-я бригада, входящая в состав группировки действующей на Кураховском направлении. Наши бойцы подняли российский флаг прямо в центре посёлка. В настоящее время идёт окружение Горняка и Кураховки.

Ранее Life.ru рассказал, что бойцы ВС РФ на 80 процентов освободили город Селидово в ДНР. Армия России продолжает активно выкидывать с врага территории. Бои всё ещё продолжаются. А 26 сентября Минобороны РФ подтвердило освобождение Украинска. Город является важным стратегическим пунктом на пути полного освобождения всей территории ДНР. По словам главы региона Дениса Пушилина, в Украинске находится до 3 тысяч человек, всем им сейчас оказывается помощь.

Армия РФ зашла в село Шахтёрское в ДНР
Армия РФ зашла в село Шахтёрское в ДНР
Обложка ©

Телеграм / Народная милиция ДНР

Андрей Бражников
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