Пушилин: В Украинске проживают до трёх тысяч человек, им оказывается помощь
Денис Пушилин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
В Украинске в ДНР, который уже освобождён российскими военнослужащими, может находиться до трёх тысяч мирных граждан. Сейчас им оказывается помощь со стороны военных РФ, но скоро решением всех вопросов населения займутся профильные ведомства. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин
«На данный момент, по предварительным оценкам, в населённом пункте находятся от полутора до трёх тысяч человек гражданского населения, им оказывается необходимая помощь», — уточнил он в видеосообщении в телеграм-канале.
По словам Пушилина, Украинск играет решающую роль в удержании линии обороны со стороны ВСУ, поэтому украинские военные цеплялись и бились за него до последнего. Однако ВС РФ блестяще выполнили задачу и освободили город, заключил политик.
Напомним, об успехах российских войск в Украинске стало известно ещё 17 сентября. Этот посёлок является важным пунктом на пути к полному освобождению ДНР от войск киевского режима. В Минобороны РФ сегодня подтвердили освобождение Украинска.