Пушилин: В Украинске проживают до трёх тысяч человек, им оказывается помощь 26 сентября, 16:12 Денис Пушилин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Украинске в ДНР, который уже освобождён российскими военнослужащими, может находиться до трёх тысяч мирных граждан. Сейчас им оказывается помощь со стороны военных РФ, но скоро решением всех вопросов населения займутся профильные ведомства. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин

«На данный момент, по предварительным оценкам, в населённом пункте находятся от полутора до трёх тысяч человек гражданского населения, им оказывается необходимая помощь», — уточнил он в видеосообщении в телеграм-канале.

По словам Пушилина, Украинск играет решающую роль в удержании линии обороны со стороны ВСУ, поэтому украинские военные цеплялись и бились за него до последнего. Однако ВС РФ блестяще выполнили задачу и освободили город, заключил политик.

Авторы Татьяна Миссуми