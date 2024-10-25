Российские войска освободили 80% города Селидово
Российские солдаты продолжают гнать украинскую армию из города Селидово. На данный момент 80% его территории занято ВС РФ. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Город Селидово с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
По данным военкоров, бои за центр города всё ещё ведутся. ВСУ отступили на северо-запад, пока российские солдаты укреплялись в многоэтажных зданиях. Под огневым контролем ВС РФ находятся дороги на Покровск и посёлок Вишнёвое.
Ранее появилась информация о том, что российские Вооружённые силы начали подготовку к финальной контратаке, которая полностью прогонит ВСУ из Селидово. При этом данные о скором освобождении города подтверждает и украинская сторона тоже. Эксперты отмечают, что там может повториться сценарий Угледара, который уже заняли ВС РФ.
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