Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 08:51

Российские войска освободили 80% города Селидово

Российские солдаты продолжают гнать украинскую армию из города Селидово. На данный момент 80% его территории занято ВС РФ. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Город Селидово с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По данным военкоров, бои за центр города всё ещё ведутся. ВСУ отступили на северо-запад, пока российские солдаты укреплялись в многоэтажных зданиях. Под огневым контролем ВС РФ находятся дороги на Покровск и посёлок Вишнёвое.

Армия России разгромила аэродромы ВСУ ударами артиллерии и беспилотников
Армия России разгромила аэродромы ВСУ ударами артиллерии и беспилотников

Ранее появилась информация о том, что российские Вооружённые силы начали подготовку к финальной контратаке, которая полностью прогонит ВСУ из Селидово. При этом данные о скором освобождении города подтверждает и украинская сторона тоже. Эксперты отмечают, что там может повториться сценарий Угледара, который уже заняли ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Владимир Озеров
  • Новости
  • Донбасс
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar