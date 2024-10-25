Российские войска освободили 80% города Селидово

Российские солдаты продолжают гнать украинскую армию из города Селидово. На данный момент 80% его территории занято ВС РФ. Об этом сообщает Mash на Донбассе.

Город Селидово с высоты птичьего полёта. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

По данным военкоров, бои за центр города всё ещё ведутся. ВСУ отступили на северо-запад, пока российские солдаты укреплялись в многоэтажных зданиях. Под огневым контролем ВС РФ находятся дороги на Покровск и посёлок Вишнёвое.