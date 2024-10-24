Армия России разгромила аэродромы ВСУ ударами артиллерии и беспилотников
Минобороны: ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру и военную технику ВСУ
Российские войска за минувшие сутки поразили аэродромную инфраструктуру, живую силу и боевую технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 24 октября.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — указано в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ потеряли до 900 военных в зоне ответственности группировки «Юг» ВС России. В Минобороны уточнили, что украинские войска лишились шести автомобилей, САУ Paladin производства США и гаубицы М198.
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