Армия России разгромила аэродромы ВСУ ударами артиллерии и беспилотников

Российские войска за минувшие сутки поразили аэродромную инфраструктуру, живую силу и боевую технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 24 октября.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — указано в сообщении.