Девять сотен военных и кучу техники потеряли ВСУ за сутки в боях с группировкой войск «Юг»
МО РФ: ВСУ потеряли до 900 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
До 900 военных потеряли ВСУ за прошедшие сутки в зоне ответственности «Южной» группировки ВС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что противник потерял шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, гаубицу Д-30 калибра 122 мм, а также произведённые в США САУ Paladin калибра 155 мм и гаубицу М198 калибра 155 мм. Кроме того, за минувшие сутки наши бойцы уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВС РФ освободили село Новосадовое в ДНР, которое находится в Краматорском районе. Это заслуга принадлежит бойцам из подразделения группировки войск «Запад».
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