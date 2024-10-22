Девять сотен военных и кучу техники потеряли ВСУ за сутки в боях с группировкой войск «Юг»

До 900 военных потеряли ВСУ за прошедшие сутки в зоне ответственности «Южной» группировки ВС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что противник потерял шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» калибра 152 мм, гаубицу Д-30 калибра 122 мм, а также произведённые в США САУ Paladin калибра 155 мм и гаубицу М198 калибра 155 мм. Кроме того, за минувшие сутки наши бойцы уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.