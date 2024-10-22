Российская Армия освободила село Новосадовое в ДНР
Российские войска освободили село Новосадовое в ДНР, которое находится в Краматорском районе. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 22 октября.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
А ранее российские военные прогнали ВСУ из населённого пункта Зоряное в ДНР. В Минобороны уточнили, что это заслуга подразделений группировки войск «Юг». На прошлой неделе ВС РФ освободили Невское и Красный Яр.
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