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22 октября, 10:01

Российская Армия освободила село Новосадовое в ДНР

Российские войска освободили село Новосадовое в ДНР, которое находится в Краматорском районе. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 22 октября.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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А ранее российские военные прогнали ВСУ из населённого пункта Зоряное в ДНР. В Минобороны уточнили, что это заслуга подразделений группировки войск «Юг». На прошлой неделе ВС РФ освободили Невское и Красный Яр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Дарья Нарыкова
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