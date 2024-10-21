Армия России освободила ещё 4 курские деревни и пресекла прорыв украинской ДРГ
Армия России освободила Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку в Курской области
Сожжённая вражеская БМП в Курской области. Видео © Telegram / Алексей Смирнов
Армия России освободила ещё четыре населённых пункта в Курской области. По данным SHOT, подразделения ВСУ выбиты из села Ветренои и деревень Матвеевка, Жебловка и Дуровка. Сейчас идут бои в районе Кругленького.
За сутки противник понес там значительные потери, около десятка солдат были вынуждены сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов и разбитой техники ВСУ. Также успехи есть в Колмакове, до Суджи остается 7 км. В окружении российских военных более 1800 бойцов ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах.
Бои в Курской области. Видео © SHOT
Но и это не все успехи нашей армии в Курской области. Российские герои впервые уничтожили здесь немецкую БРЭМ Bergepanzer 2. Операторы БПЛА нанесли по ней удар, когда обнаружили вражеский десант в лесополосе.
А с посёлка Никольский ВСУ, вводя в бой прибывшие резервы, пошли в контратаку, задействовав до двух ротно-тактических групп на 10 ББМ при поддержке танков. Накрыты огнем РСЗО, подразделения наших морпехов приняли бой. Наземные штурмовые группы ВСУ снабжены западным оружием пулеметами М249 SAW и штурмовыми винтовками SCAR.
В районе Плехово наши подразделения проводят зачистку местности, уничтожая малые группы пехоты противника, несколько десятков вражеских солдат взяты в плен. А в Глушковском районе возле Волфино пресечена очередная попытка прорыва границы ДРГ ВСУ численностью до 8 человек, враг уничтожен ударами с дронов и огнём артиллерии.
Напомним, что во вторжении ВСУ в Курскую область принимала участие американская ЧВК Forward Observations Group. FOG сама сообщила об участии в атаке 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в российском регионе. Бойцов этой частной компании заметили за установкой миномётных расчётов недалеко от жилых домов и детских площадок. Сенатор из ДНР заявил, что прибывшие американцы будут «хорошим обменным фондом» после того, как попадут в плен в Курской области. На одного из наёмников ЧВК «Форвард обсервейшен групп» Деррика Бейлса завели уголовное дело.