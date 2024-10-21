Армия России освободила ещё 4 курские деревни и пресекла прорыв украинской ДРГ

Армия России освободила ещё четыре населённых пункта в Курской области. По данным SHOT, подразделения ВСУ выбиты из села Ветренои и деревень Матвеевка, Жебловка и Дуровка. Сейчас идут бои в районе Кругленького.

За сутки противник понес там значительные потери, около десятка солдат были вынуждены сдаться в плен из-за нехватки боеприпасов и разбитой техники ВСУ. Также успехи есть в Колмакове, до Суджи остается 7 км. В окружении российских военных более 1800 бойцов ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах.

Бои в Курской области. Видео © SHOT

Но и это не все успехи нашей армии в Курской области. Российские герои впервые уничтожили здесь немецкую БРЭМ Bergepanzer 2. Операторы БПЛА нанесли по ней удар, когда обнаружили вражеский десант в лесополосе.

А с посёлка Никольский ВСУ, вводя в бой прибывшие резервы, пошли в контратаку, задействовав до двух ротно-тактических групп на 10 ББМ при поддержке танков. Накрыты огнем РСЗО, подразделения наших морпехов приняли бой. Наземные штурмовые группы ВСУ снабжены западным оружием пулеметами М249 SAW и штурмовыми винтовками SCAR.