Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
12 октября, 05:33

СК завёл дело на наёмника ЧВК из США Бейлса за преступления под Курском

Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наёмника ВСУ Деррика Бейлса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наёмничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершённых организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении ряда иных преступлений», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант принимает участие в конфликте в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп» на стороне ВСУ. Американец и его «коллеги» незаконно пересекли границу России в Курской области, после чего совершали преступления против мирного населения.

Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья
Фиксируется всё: Наёмники и западная техника на Украине находятся под прицелом подполья

Ранее исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что в России составляют списки иностранных наёмников ВСУ. Их преступления фиксируются. Более того, уже осуждено 785 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров