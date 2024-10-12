СК завёл дело на наёмника ЧВК из США Бейлса за преступления под Курском

Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наёмника ВСУ Деррика Бейлса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наёмничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершённых организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, незаконном пересечении государственной границы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, а также в совершении ряда иных преступлений», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант принимает участие в конфликте в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп» на стороне ВСУ. Американец и его «коллеги» незаконно пересекли границу России в Курской области, после чего совершали преступления против мирного населения.