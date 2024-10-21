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Регион
21 октября, 06:40
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Вскрылись подробности бегства американской ЧВК из-под Курска после провала «блицкрига‎»

Боец Аид: Силы американской ЧВК FOG ушли из Курской области в первую неделю боёв

Курскую область покинули наёмники американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG). Легионеры ушли с российской территории ещё в первую неделю боёв, рассказал ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«В первую неделю FOG вообще сняла своих наёмников отсюда, потому что не получился план «блицкриг». Поляки, грузины — они здесь есть в составе Иностранного легиона Украины. Но, судя по иностранной речи, тоже у них всё не так сладко идёт», — рассказал Аид.

По словам бойца, позже в область всё-таки вернули небольшие силы США. При этом украинские подразделения работают как заградотряды, диверсионно-разведывательные группы и снайперы, не выполняя функции штурмовых отрядов.

«Иностранцы специально гонят в атаку именно украинцев. А сами они стоят где-то подальше. Зачистки посёлков, заградительный отряд, диверсионные группы, снайперы — это их тема», — отметил офицер.

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Напомним, во вторжении ВСУ в Курскую область принимала участие американская ЧВК Forward Observations Group. FOG сама сообщила об участии в атаке 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в российском регионе. Бойцов этой частной компании заметили за установкой миномётных расчётов недалеко от жилых домов и детских площадок. Сенатор из ДНР заявил, что прибывшие американцы будут «хорошим обменным фондом» после того, как попадут в плен в Курской области. На одного из наёмников ЧВК «Форвард обсервейшен групп» Деррика Бейлса завели уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Наталья Афонина
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