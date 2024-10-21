Курскую область покинули наёмники американской частной военной компании Forward Observation Group (FOG). Легионеры ушли с российской территории ещё в первую неделю боёв, рассказал ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«В первую неделю FOG вообще сняла своих наёмников отсюда, потому что не получился план «блицкриг». Поляки, грузины — они здесь есть в составе Иностранного легиона Украины. Но, судя по иностранной речи, тоже у них всё не так сладко идёт», — рассказал Аид.

По словам бойца, позже в область всё-таки вернули небольшие силы США. При этом украинские подразделения работают как заградотряды, диверсионно-разведывательные группы и снайперы, не выполняя функции штурмовых отрядов.