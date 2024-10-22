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22 октября, 09:48

«В наказание»: Силовики подтвердили переброску под Курск бунтовавших ВСУшников

ТАСС: Бойцов ВСУ, устроивших бунт в Курахово, перебросили в Курскую область

Военных из 116-й бригады территориальной обороны Украины, которые в своё время устроили бунт на позициях в ДНР, перебросили в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Военнослужащие 116-й бригады теробороны Украины, находившиеся на линии обороны под Курахово в ДНР, ранее устроили бунт. В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — сказал собеседник агентства.

Как он подчеркнул, использованием хотя бы таких, деморализованных бойцов, украинское командование сейчас пытается исправить ситуацию в курском приграничье.

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Командование ВСУ обманом отправляет бойцов под Курск с неисправным оружием, рассказал пленный

Напомним, ранее британский военный эксперт Александр Меркурис раскрыл, что солдаты одной из бригад ВСУ подняли мятеж после потери Угледара. Военные бросили позиции и организовали подобие митинга вблизи Николаева. По данным испанской прессы, их перебросили в Сумскую область, граничащую с Курской.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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