«В наказание»: Силовики подтвердили переброску под Курск бунтовавших ВСУшников
ТАСС: Бойцов ВСУ, устроивших бунт в Курахово, перебросили в Курскую область
Военных из 116-й бригады территориальной обороны Украины, которые в своё время устроили бунт на позициях в ДНР, перебросили в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Военнослужащие 116-й бригады теробороны Украины, находившиеся на линии обороны под Курахово в ДНР, ранее устроили бунт. В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — сказал собеседник агентства.
Как он подчеркнул, использованием хотя бы таких, деморализованных бойцов, украинское командование сейчас пытается исправить ситуацию в курском приграничье.
Напомним, ранее британский военный эксперт Александр Меркурис раскрыл, что солдаты одной из бригад ВСУ подняли мятеж после потери Угледара. Военные бросили позиции и организовали подобие митинга вблизи Николаева. По данным испанской прессы, их перебросили в Сумскую область, граничащую с Курской.
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