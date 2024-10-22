«В наказание»: Силовики подтвердили переброску под Курск бунтовавших ВСУшников

Военных из 116-й бригады территориальной обороны Украины, которые в своё время устроили бунт на позициях в ДНР, перебросили в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Военнослужащие 116-й бригады теробороны Украины, находившиеся на линии обороны под Курахово в ДНР, ранее устроили бунт. В наказание командование ВСУ перебросило бригаду на позиции в Курской области», — сказал собеседник агентства.