Целая бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и была отправлена под Сумы, пишут СМИ
El Pais: Утроившую бунт 116-ю бригаду ВСУ перебросили из-под Курахово в Сумы
Устроившую бунт 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны Украины перебросили из под донецкого Курахово в Сумскую область. Об этом пишет испанская газета El Pais. Бойцы отказались выполнять приказы командования.
«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведётся вторжение в Курскую область», — сказал офицер бригады Александр.
Недавно британский военный эксперт Александр Меркурис раскрыл, что солдаты одной из бригад ВСУ подняли мятеж после того, как киевский режим был выбит из Угледара. Военные бросили позиции и организовали подобие митинга вблизи Николаева.
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