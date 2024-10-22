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22 октября, 05:57

Целая бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и была отправлена под Сумы, пишут СМИ

El Pais: Утроившую бунт 116-ю бригаду ВСУ перебросили из-под Курахово в Сумы

Устроившую бунт 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны Украины перебросили из под донецкого Курахово в Сумскую область. Об этом пишет испанская газета El Pais. Бойцы отказались выполнять приказы командования.

«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведётся вторжение в Курскую область», — сказал офицер бригады Александр.

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Недавно британский военный эксперт Александр Меркурис раскрыл, что солдаты одной из бригад ВСУ подняли мятеж после того, как киевский режим был выбит из Угледара. Военные бросили позиции и организовали подобие митинга вблизи Николаева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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