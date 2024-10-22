Целая бригада ВСУ отказалась выполнять приказы и была отправлена под Сумы, пишут СМИ

Устроившую бунт 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны Украины перебросили из под донецкого Курахово в Сумскую область. Об этом пишет испанская газета El Pais. Бойцы отказались выполнять приказы командования.

«Они отказывались следовать приказам и были перенаправлены в Сумы, откуда ведётся вторжение в Курскую область», — сказал офицер бригады Александр.