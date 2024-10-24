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24 октября, 16:51

Отброшены по всей линии: На Западе признали скверное положение ВСУ на фронте

Conversation: ВСУ отброшены со своих позиций по всей линии передовой в зоне СВО

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались отброшены со своих позиций по всей линии соприкосновения, включая курское приграничье. Об этом пишет издание Conversation.

«Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. Что ещё более важно, у них заканчиваются солдаты», — указано в сообщении.

Авторы материала уточнили, что ВСУ теряли свои позиции на протяжении всего 2024 года. В настоящее время украинские военные испытывают трудности в Селидово в ДНР. По данным издания, там может повториться сценарий Угледара, который уже заняли ВС РФ. Кроме того, ВСУ могут зимой столкнуться с крупным сражением за удержание стратегически важного промышленного города Покровска (украинское название Красноармейска).

По словам автора статьи, у Киева есть все шансы потерпеть поражение. Отправной точкой может стать признание Киевом утраты Крыма и Донбасса, так как всё больше жителей Незалежной начинают открыто говорить об этом, резюмируется в публикации.

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А ранее Life.ru писал, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, российские войска активно продвигаются по всем направлениям, а оборона ВСУ «трещит по швам».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
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