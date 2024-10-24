Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались отброшены со своих позиций по всей линии соприкосновения, включая курское приграничье. Об этом пишет издание Conversation.

«Украинцы отброшены назад по всем фронтам — в том числе и в Курской области. Что ещё более важно, у них заканчиваются солдаты», — указано в сообщении.

Авторы материала уточнили, что ВСУ теряли свои позиции на протяжении всего 2024 года. В настоящее время украинские военные испытывают трудности в Селидово в ДНР. По данным издания, там может повториться сценарий Угледара, который уже заняли ВС РФ. Кроме того, ВСУ могут зимой столкнуться с крупным сражением за удержание стратегически важного промышленного города Покровска (украинское название Красноармейска).

По словам автора статьи, у Киева есть все шансы потерпеть поражение. Отправной точкой может стать признание Киевом утраты Крыма и Донбасса, так как всё больше жителей Незалежной начинают открыто говорить об этом, резюмируется в публикации.