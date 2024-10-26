Армия России смогла зайти в село Шахтёрское на Времевском направлении Запорожской линии фронта. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска постепенно продвигаются вперёд на Времевском направлении. Из недавно освобождённой Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтёрское, где сейчас идут бои за освобождение села», — сказал Рогов РИА «Новости».

Полтора года это направление играло ключевую роль одного из логистических центров ВСУ на Времевском и Южнодонецком направлениях. Полное освобождение села сможет ухудшить положение Украины, усложнив поставки оружия и ротацию на данном участке фронта.