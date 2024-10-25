На Украине сообщают о прорыве Армии России в село Вишнёвое к западу от Селидово
Армия России зашла в село Вишнёвое к западу от Селидово. Об этом сообщает украинский военнослужащий, автор телеграм-канала «Говорит Снайпер» Станислав Бунятов.
Ситуация, по словам автора публикации, критическая для ВСУ. В то же время издание «Страна.ua» со ссылкой на данные британской разведки пишет, что российскими подразделениями уже занята центральная часть Селидово, о чём говорят и российские источники.
Напомним, сегодня сообщалось, что ВС РФ освободили 80% территории Селидово и теснят противника с территории города. В центральной части застройки бои пока не стихают.
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