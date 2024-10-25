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25 октября, 06:09
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На первое панорамное видео улиц Селидово попало паническое бегство ВСУ

Опубликовано первое панорамное видео Селидово, откуда отступают ВСУ

Обстановка в Селидово. Видео © Telegram / СВО. Сводки и новости с фронта.| Наступление на Селидово.

Обстановка в Селидово. Видео © Telegram / СВО. Сводки и новости с фронта.| Наступление на Селидово.

Появились первые панорамные кадры города Селидово в ДНР, откуда отступают украинские военные подразделения под натиском российских сил. Соответствующее видео опубликовало РИА «Новости».

В объектив попало паническое отступление части украинских бойцов из окрестностей города. Судя по видео, очаги сопротивления ВСУ там ещё остаются. О бегстве украинских военных из Селидово свидетельствуют и кадры военкоров из города, где на здании уже развивается флаг России.

Обстановка в Селидово. Видео © Telegram / СВО. Сводки и новости с фронта.| Наступление на Селидово.

Ранее военный эксперт Александр Меркурис предупреждал, что тысячи лучших бойцов ВСУ погибнут из-за того, что командование не приказало им покинуть город Селидово в ДНР перед его окружением. В окружении будут отрезаны все пути снабжения.

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Андрей Бражников
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