На первое панорамное видео улиц Селидово попало паническое бегство ВСУ
Опубликовано первое панорамное видео Селидово, откуда отступают ВСУ
Появились первые панорамные кадры города Селидово в ДНР, откуда отступают украинские военные подразделения под натиском российских сил. Соответствующее видео опубликовало РИА «Новости».
В объектив попало паническое отступление части украинских бойцов из окрестностей города. Судя по видео, очаги сопротивления ВСУ там ещё остаются. О бегстве украинских военных из Селидово свидетельствуют и кадры военкоров из города, где на здании уже развивается флаг России.
Ранее военный эксперт Александр Меркурис предупреждал, что тысячи лучших бойцов ВСУ погибнут из-за того, что командование не приказало им покинуть город Селидово в ДНР перед его окружением. В окружении будут отрезаны все пути снабжения.