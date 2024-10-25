На первое панорамное видео улиц Селидово попало паническое бегство ВСУ

В объектив попало паническое отступление части украинских бойцов из окрестностей города. Судя по видео, очаги сопротивления ВСУ там ещё остаются. О бегстве украинских военных из Селидово свидетельствуют и кадры военкоров из города, где на здании уже развивается флаг России.