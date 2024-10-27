Российские военные подняли триколор над Богоявленкой в ДНР

Военнослужащие 36 гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ подняли российский триколор над зданием детского сада «Калинка» в Богоявленке в ДНР спустя двое суток после начала штурма посёлка. Об этом сообщает телеграм-канал «Воин DV», опубликовавший видео, предоставленное 29-й армией.

Над зданием детского сада в Богоявленке ДНР подняли российский флаг. Видео © Telegram / Воин DV

«Подразделения группировки «ВОСТОК» продолжают движение вперёд! Бойцы 36 гвардейской мотострелковой бригады на вторые сутки после начала штурма Доброволья/Богоявленки поднимают флаг в центре посёлка на крыше здания детского сада «Калинка», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах можно увидеть двухэтажное здание, на крыше которого водружён российский триколор. На самом деле там установлены два флага — боец армии России стоит у красного стяга, вероятно, знамени 29-й армии.

Автор добавил, что в здании детского сада взяли в плен нескольких бойцов ВСУ с ранениями, которых товарищи бросили при отступлении. Он также выразил благодарность 36 гвардейской, 57 гвардейской, 14 гвардейской специального назначения бригадам, 430 мотострелковому полку всем подразделениям 29 Армии за ратный труд и проявленную в бою доблесть. Бои в населённом пункте продолжаются, российские подразделения приступили к плановой зачистке территории.