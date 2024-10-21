«Ахмат» безжалостно покарал бойцов ВСУ за показательное шоу с флагом Украины в Судже
Боец Аид: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже
Армия РФ разгромила бойцов ВСУ, которые развернули свой флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области. О каре для украинских показушников ТАСС рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Также было много уничтоженных вэсэушников. Например, те, кто развернул флаг на газонасосной станции в Судже. Но четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие — пленные оставшиеся — сейчас находятся уже у нас», — рассказал офицер.
Ранее Life.ru рассказал, что наша армия за сутки смогла освободить Старую Сорочину и Александрию в Курской области. Также под контролем российских войск оказался пропускной пункт Бондаревка. Ещё бойцы ВС РФ освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе.
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