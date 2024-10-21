Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 07:02

«Ахмат» безжалостно покарал бойцов ВСУ за показательное шоу с флагом Украины в Судже

Боец Аид: ВС РФ уничтожили солдат ВСУ, развернувших флаг Украины в Судже

Армия РФ разгромила бойцов ВСУ, которые развернули свой флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области. О каре для украинских показушников ТАСС рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Также было много уничтоженных вэсэушников. Например, те, кто развернул флаг на газонасосной станции в Судже. Но четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие — пленные оставшиеся сейчас находятся уже у нас», — рассказал офицер.

Вскрылись подробности бегства американской ЧВК из-под Курска после провала «блицкрига‎»
Вскрылись подробности бегства американской ЧВК из-под Курска после провала «блицкрига‎»

Ранее Life.ru рассказал, что наша армия за сутки смогла освободить Старую Сорочину и Александрию в Курской области. Также под контролем российских войск оказался пропускной пункт Бондаревка. Ещё бойцы ВС РФ освободили населённый пункт Плёхово в Суджанском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M. Arkhipov

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров