Армия РФ разгромила бойцов ВСУ, которые развернули свой флаг над газовой насосной станцией в Судже Курской области. О каре для украинских показушников ТАСС рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Также было много уничтоженных вэсэушников. Например, те, кто развернул флаг на газонасосной станции в Судже. Но четыре дня не прошло, как мы их всех ликвидировали, а выжившие — пленные оставшиеся — сейчас находятся уже у нас», — рассказал офицер.