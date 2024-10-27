Населённый пункт Измайловка, расположенный в Донецкой Народной Республике, перешёл под контроль российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Наши парни раз за разом одерживают победу в зоне СВО. Недавно украинские солдаты сдали город Горняк после падения Александрополя, бойцы ВС РФ водрузив в центре города триколор. А несколькими днями ранее Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР: Серебрянку и Николаевку.