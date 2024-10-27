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Регион
27 октября, 09:28

Армия России освободила населённый пункт Измайловка в ДНР

Населённый пункт Измайловка, расположенный в Донецкой Народной Республике, перешёл под контроль российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в докладе военного ведомства.

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Наши парни раз за разом одерживают победу в зоне СВО. Недавно украинские солдаты сдали город Горняк после падения Александрополя, бойцы ВС РФ водрузив в центре города триколор. А несколькими днями ранее Армия России освободила ещё два населённых пункта в ДНР: Серебрянку и Николаевку.

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Николь Вербер
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