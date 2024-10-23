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Регион
Опубликовано 23 октября 2024, 09:15
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ВС России освободили два населённых пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР

ВС России освободили ещё два населённых пункта в зоне специальной военной операции. Как уточнили в Минобороны, речь идёт о Николаевке и Серебрянке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Николаевку.

Российская Армия освободила село Новосадовое в ДНР
Российская Армия освободила село Новосадовое в ДНР

Ранее сообщалось, что Армия России освободила село Зоряное в ДНР. Это произошло в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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