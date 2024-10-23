ВС России освободили два населённых пункта в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Серебрянку и Николаевку в ДНР
ВС России освободили ещё два населённых пункта в зоне специальной военной операции. Как уточнили в Минобороны, речь идёт о Николаевке и Серебрянке в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Николаевку.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила село Зоряное в ДНР. Это произошло в зоне ответственности «Южной» группировки войск.
ТАСС / Александр Река