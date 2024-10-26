Молниеносный захват: ВСУ сдали город Горняк после падения Александрополя

Солдаты Вооружённых сил России установили контроль над городом Горняк в Кураховской области Донецкой Народной Республики почти сразу после взятия Александрополя. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник десантника».

Флаг России над Горняком. Видео © Telegram / Дневник десантника

Бойцы 114 мотострелковой бригады освободили Горняк на Красноармейском направлении в ДНР, водрузив в центре города флаг. Освобождение происходило при поддержке штурмовых групп. Сейчас российские ВС продолжают поиски особенно искусно затаившихся украинских боевиков.