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26 октября, 12:16

Молниеносный захват: ВСУ сдали город Горняк после падения Александрополя

ВС РФ освободили Горняк в Кураховской области

Солдаты Вооружённых сил России установили контроль над городом Горняк в Кураховской области Донецкой Народной Республики почти сразу после взятия Александрополя. Об этом сообщает телеграм-канал «Дневник десантника».

Флаг России над Горняком. Видео © Telegram / Дневник десантника

Бойцы 114 мотострелковой бригады освободили Горняк на Красноармейском направлении в ДНР, водрузив в центре города флаг. Освобождение происходило при поддержке штурмовых групп. Сейчас российские ВС продолжают поиски особенно искусно затаившихся украинских боевиков.

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и места хранения дронов ВСУ
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и места хранения дронов ВСУ

Ранее солдаты российской армии прорвали оборону ВСУ, зайдя в село Шахтёрское Донецкой Народной Республики. Сейчас военнослужащие ВС РФ ведут бои против украинских войск за освобождение населённого пункта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Владимир Озеров
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