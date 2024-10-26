Прибывший в Украинск Пушилин показал обстановку в городе

В освобождённом Украинске в ДНР повреждены все дома — многие из них полностью выгорели. Люди живут в подвалах. Глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале пообещал вывезти гражданских и доставить необходимые продукты и бензин для генераторов.

Глава ДНР проехал через освобождённые Галицыновку, Мемрик и Лесовку, чтобы добраться до Украинска. Видео © Telegram / «Пушилин Д.В.»

Пушилин рассказал, что фронт отодвигается всё дальше, а солдаты ценой неимоверных усилий продолжают освобождать населённые пункты Донбасса. Сегодня бойцы 114-й бригады 51-й армии водрузили флаг на крышу одного из зданий в Горняке — это стратегически важное направление.