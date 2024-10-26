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26 октября, 18:08

Прибывший в Украинск Пушилин показал обстановку в городе

Глава ДНР Пушилин: В освобождённом Украинске повреждены все дома

В освобождённом Украинске в ДНР повреждены все дома — многие из них полностью выгорели. Люди живут в подвалах. Глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале пообещал вывезти гражданских и доставить необходимые продукты и бензин для генераторов.

Глава ДНР проехал через освобождённые Галицыновку, Мемрик и Лесовку, чтобы добраться до Украинска. Видео © Telegram / «Пушилин Д.В.»

Пушилин рассказал, что фронт отодвигается всё дальше, а солдаты ценой неимоверных усилий продолжают освобождать населённые пункты Донбасса. Сегодня бойцы 114-й бригады 51-й армии водрузили флаг на крышу одного из зданий в Горняке — это стратегически важное направление.

«Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжёлые удары по большим скоплениям живой силы противника. Ждём сводку Министерства обороны», — сообщил глава ДНР.

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Как уже сообщал Life.ru, 26 сентября Минобороны РФ подтвердило освобождение Украинска. Город является важным стратегическим пунктом на пути полного освобождения всей территории ДНР. По словам Пушилина, там находится до 3 тысяч человек. ВС РФ помогают эвакуировать горожан в пункты временного размещения. Сегодня он уже показывал видео из центра города.

Обложка ©

Telegram / «Пушилин Д.В.»

Алена Пенчугина
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