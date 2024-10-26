Прибывший в Украинск Пушилин показал обстановку в городе
Глава ДНР Пушилин: В освобождённом Украинске повреждены все дома
В освобождённом Украинске в ДНР повреждены все дома — многие из них полностью выгорели. Люди живут в подвалах. Глава ДНР Денис Пушилин в своём телеграм-канале пообещал вывезти гражданских и доставить необходимые продукты и бензин для генераторов.
Глава ДНР проехал через освобождённые Галицыновку, Мемрик и Лесовку, чтобы добраться до Украинска. Видео © Telegram / «Пушилин Д.В.»
Пушилин рассказал, что фронт отодвигается всё дальше, а солдаты ценой неимоверных усилий продолжают освобождать населённые пункты Донбасса. Сегодня бойцы 114-й бригады 51-й армии водрузили флаг на крышу одного из зданий в Горняке — это стратегически важное направление.
«Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжёлые удары по большим скоплениям живой силы противника. Ждём сводку Министерства обороны», — сообщил глава ДНР.
Как уже сообщал Life.ru, 26 сентября Минобороны РФ подтвердило освобождение Украинска. Город является важным стратегическим пунктом на пути полного освобождения всей территории ДНР. По словам Пушилина, там находится до 3 тысяч человек. ВС РФ помогают эвакуировать горожан в пункты временного размещения. Сегодня он уже показывал видео из центра города.
Telegram / «Пушилин Д.В.»