Пушилин приехал в освобождённый Украинск и показал видео из центра города

Глава ДНР Денис Пушилин приехал в город Украинск, который был освобождён российскими военными в конце сентября этого года. Видео прямо из населённого пункта политик разместил в своём телеграм-канале.

«Друзья, это действительно город Украинск. <...> [Здесь] противник действительно имел возможность очень серьёзно укрепляться в предыдущие годы, очень серьёзно огрызался. Но у наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, и они просто шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, но двигаются вперёд», — поделился Пушилин.