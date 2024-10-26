Пушилин приехал в освобождённый Украинск и показал видео из центра города
Глава ДНР Денис Пушилин приехал в город Украинск, который был освобождён российскими военными в конце сентября этого года. Видео прямо из населённого пункта политик разместил в своём телеграм-канале.
Денис Пушилин в Украинске. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
«Друзья, это действительно город Украинск. <...> [Здесь] противник действительно имел возможность очень серьёзно укрепляться в предыдущие годы, очень серьёзно огрызался. Но у наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, и они просто шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, но двигаются вперёд», — поделился Пушилин.
Чиновник стоит на фоне разрушенного здания, издалека доносятся разрывы снарядов. По словам Пушилина, линия фронта уже существенно отодвинулась от населённого пункта. Сейчас горожанам, пережившим зверства ВСУ, продолжает оказываться гуманитарная помощь.
Напомним, 26 сентября Минобороны РФ подтвердило освобождение Украинска российскими войсками. Город является важным стратегическим пунктом на пути полного освобождения всей территории ДНР. По словам главы региона Дениса Пушилина, в Украинске находится до 3 тысяч человек, всем им сейчас оказывается помощь. ВС РФ помогают эвакуировать горожан в пункты временного размещения.
Telegram / Пушилин Д.В.