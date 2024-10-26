Украине предрекли скорый коллапс на фронте и неизбежную капитуляцию
InfoBRICS: Низкий боевой дух в ВСУ предзнаменует крах Киева
Украинские солдаты утратили всякую волю к победе, у них больше нет желания воевать за свою страну. Это приближает коллапс на фронте и капитуляцию Киева, сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
В материале сказано, что украинцы готовы уже сейчас «сушить вёсла», поскольку само противостояние утратило смысл, а акт защиты страны теперь является «бременем» для них. Отправка на фронт теперь воспринимается как наказание. Так, военная победа России становится лишь вопросом времени, пока Киев вплотную подошёл к краю пропасти, до дна которой не долетит даже самый мощный украинский беспилотник.
Аналитик подчеркнул, что в рядах ВСУ особенную популярность приобрели случаи дезертирства, ведь бойцы своими глазами видят разницу в классе. К тому же командование в бессильном бешенстве отправляет морально разбитых солдат в качестве наказания на такие миссии, с которых не возвращаются.
Сейчас украинцы, которых до сих пор не упаковали в свои бусы сотрудники ТЦК, надеются лишь на скорую капитуляцию Киева из-за невозможности оказывать хоть какое-то сопротивление ВС РФ на поле боя, утверждает обозреватель.
«Когда моральный дух подорван, поражение становится неизбежным», — констатировал он.
Российская армия набрала серьёзный ход, и аналитики теперь твердят, что Украина просто не способна её остановить. ВС РФ постоянно подстраивают свою тактику под особенности местности, погодных условий и прочих переменных. Ранее российские солдаты освободили 80% города Селидово, после чего сразу прорвались в село Вишнёвое. Удручающая для Киева ситуация на фронте порождает множество бесед о переговорах, ведь Банковой не на что рассчитывать в этом противостоянии. Владимир Путин говорит, что готов пойти на разумные компромиссы ради окончания войны, а на недавнем саммите БРИКС президент РФ совместно с турецким лидером Эрдоганом обсудил пути завершения СВО «без лишней крови».
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