Украинские солдаты утратили всякую волю к победе, у них больше нет желания воевать за свою страну. Это приближает коллапс на фронте и капитуляцию Киева, сообщил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

В материале сказано, что украинцы готовы уже сейчас «сушить вёсла», поскольку само противостояние утратило смысл, а акт защиты страны теперь является «бременем» для них. Отправка на фронт теперь воспринимается как наказание. Так, военная победа России становится лишь вопросом времени, пока Киев вплотную подошёл к краю пропасти, до дна которой не долетит даже самый мощный украинский беспилотник.

Аналитик подчеркнул, что в рядах ВСУ особенную популярность приобрели случаи дезертирства, ведь бойцы своими глазами видят разницу в классе. К тому же командование в бессильном бешенстве отправляет морально разбитых солдат в качестве наказания на такие миссии, с которых не возвращаются.

Сейчас украинцы, которых до сих пор не упаковали в свои бусы сотрудники ТЦК, надеются лишь на скорую капитуляцию Киева из-за невозможности оказывать хоть какое-то сопротивление ВС РФ на поле боя, утверждает обозреватель.