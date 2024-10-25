Путин согласился пойти на разумные компромиссы по Украине

Россия стремится к урегулированию конфликта и готова искать и идти на разумные компромиссы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в беседе с телеведущей Ольгой Скабеевой на программе «60 минут» от телеканала «Россия-1».

«Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», — заявил российский лидер.

Он уточнил, что Россия не приемлет для себя никаких уступок в этом процессе. Комментируя сообщения о том, что РФ склоняют к заморозке конфликта по линии разграничения или к его завершению по «корейскому» или «кипрскому» сценарию, Путин заявил, что ни о каких разменах не может идти и речи.

По словам президента, сейчас несколько преждевременно вести беседы о конкретных договорённостях, которые могут возникнуть в ходе переговоров России и Украины, поскольку сейчас такие обсуждения между Москвой и Киевом не ведутся.

«Я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чём-то, о чём можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать», — сказал глава государства.