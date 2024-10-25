Путин призвал «не расслабляться» насчёт продолжения СВО

Президент Владимир Путин считает, что Россия должна вести специальную военную операцию (СВО) с полной отдачей и не обращать внимания на рассуждения о возможной усталости противника. Заявление прозвучало в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой.

Глава государства отметил, что «расслабляться ещё рано», и подчеркнул, что не следует принимать во внимание рассуждаения об усталости противника. Путин также сакцентировал внимание на том, что Запад продолжает настаивать на необходимости победы над Россией.