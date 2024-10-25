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Регион
25 октября, 08:54
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Путин призвал «не расслабляться» насчёт продолжения СВО

Президент Владимир Путин считает, что Россия должна вести специальную военную операцию (СВО) с полной отдачей и не обращать внимания на рассуждения о возможной усталости противника. Заявление прозвучало в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой.

Глава государства отметил, что «расслабляться ещё рано», и подчеркнул, что не следует принимать во внимание рассуждаения об усталости противника. Путин также сакцентировал внимание на том, что Запад продолжает настаивать на необходимости победы над Россией.

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Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Владимир Путин никогда не ставил перед ним вопроса об участии войск республики в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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