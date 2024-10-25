Путин призвал «не расслабляться» насчёт продолжения СВО
Президент Владимир Путин считает, что Россия должна вести специальную военную операцию (СВО) с полной отдачей и не обращать внимания на рассуждения о возможной усталости противника. Заявление прозвучало в интервью журналистке телеканала «Россия-1» Ольге Скабеевой.
Глава государства отметил, что «расслабляться ещё рано», и подчеркнул, что не следует принимать во внимание рассуждаения об усталости противника. Путин также сакцентировал внимание на том, что Запад продолжает настаивать на необходимости победы над Россией.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Владимир Путин никогда не ставил перед ним вопроса об участии войск республики в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Life.ru